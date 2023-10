Getötete Escort-Dame in OÖ: Lebenslang bestätigt

Am Mittwoch hat das Oberlandesgericht (OLG) Linz die lebenslange Haftstrafe für einen Oberösterreicher, der im September 2022 in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) eine Escort-Dame getötet hat, bestätigt.

Das Landesgericht Steyr hatte die Höchststrafe damit begründet, dass die Tat "in bestialischer Vorgehensweise einhergehend mit dem Martyrium des Opfers begangen" wurde. Das sah auch das OLG so und wies die Berufung des Angeklagten ab.

Lebenslang für 37-Jährigen in Oberösterreich

Der mittlerweile 37-Jährige hatte die 23-Jährige via Internet für den 24. September in seine Wohnung bestellt. Ein Bekannter der Rumänin fuhr sie zu dem Kunden, wartete noch einige Zeit vor dem Mehrparteienhaus und fuhr dann weg. In der Wohnung des Freiers kam es wohl wegen der vereinbarten Bezahlung zum Streit, worauf er die junge Frau geschlagen, gewürgt und mit einem Seil erdrosselt hat.