Getötete Frau: Polizist dürfte Selbstmord begangen haben

Der Tatverdächtige im Fall der am 20. Oktober in Deutsch-Brodersdorf (Marktgemeinde Seibersdorf, Bezirk Baden) getöteten Frau (43) hat mutmaßlich Selbstmord begangen.

Polizei: Leiche wurde im Augebiet an der Piesting gefunden

Die Leiche wurde laut Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwochnachmittag im Augebiet an der Piesting entdeckt. Ein Diensthund hatte den Toten aufgespürt.

In einem Windschutzgürtel bei Moosbrunn war noch am Tag der Tat das Auto des Verdächtigen gefunden worden. Danach wurde in dem Bereich eine groß angelegte Suche nach dem in Wien tätigen Beamten gestartet.