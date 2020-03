Gesundheitsministerium richtete "Task Force Corona" ein

Im Gesundheitsministerium wurde eine "Task Force Corona" mit zwei externen Sonderberatern sowie weiteren acht Experten eingerichtet.

Nachdem am Sonntag vier weitere Covid-19-Erkrankungsfälle in Wien bekannt geworden sind, sei eine Abklärung der Kontaktpersonen ganz besonders wichtig, betonte der zuständige Abteilungsleiter für übertragbare Erkrankungen im Gesundheitsministerium, Bernhard Benka.

In Österreich seien die Infektionsfälle noch so gering, dass alle Kontaktpersonen erreicht werden könnten.

Abklärung der Kontakte der Neuinfizierten angelaufen

Das gilt etwa für eine 36-jährige Wienerin, die - wie am Samstag bekannt wurde - in Salzburg positiv getestet wurde. Die Frau war mit der Westbahn zu ihrem Lebensgefährten nach Fusch an der Großglocknerstraße (Pinzgau) gereist. Die Westbahn wurde informiert, um Maßnahmen ergreifen zu können, sagte Benka.