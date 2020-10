Gesundheitsbefragung: Österreicher rauchen weniger, haben aber öfter Übergewicht

Wie aktuelle Ergebnisse der Gesundheitsbefragung der Statistik Austria zeigen, haben sich die Zahlen jener, die dem Laster des Rauchens frönen gegenüber jenen, die zu viel Gewicht auf die Waage bringen, verringert.

Die Raucherquote in Österreich ist im Vorjahr auf 24 Prozent bei den Männern und 18 Prozent bei den Frauen gesunken. Gestiegen ist jedoch der Anteil der stark Übergewichtigen in der Bevölkerung, ergab die Gesundheitsbefragung 2019 der Statistik Austria.

So fit sind Herr und Frau Österreicher

Gesundheitsbefragung: Immer mehr Übergewicht im Alter

"Der Anteil stark Übergewichtiger in der Bevölkerung steigt hingegen stetig. Besonders in der Altersgruppe der 60- bis 74-Jährigen ist inzwischen jeder vierte von Adipositas betroffen", berichtete Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung. 18 Prozent der Männer und 15 Prozent der Frauen sind laut Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO adipös, also fettleibig bzw. stark übergewichtig. Der Anteil stieg gegenüber 2014 um rund zwei Prozentpunkte.