Gesundheits-Check: ÖGK lädt 344.000 Menschen ein

In den Monaten März, April und Mai werden insgesamt 344.000 Einladungen verschickt. Die ÖGK lädt nämlich zum Gesundheits-Check.

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) verschickt in den Monaten März, April und Mai 2020 insgesamt 344.000 Einladungen zur Vorsorgeuntersuchung an Personen, die bei der ÖGK versichert sind und noch nie oder schon länger keinen Gesundheits-Check gemacht haben. Der Gesundheitscheck im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung liefert wichtige Erkenntnisse über den allgemeinen Gesundheitszustand.

Gesundheits-Check: Chronische Erkrankungen im Frühstadium erkennen

So können chronische Erkrankungen bereits im Frühstadium erkannt und mögliche Risikofaktoren durch entsprechende Maßnahmen minimiert werden, teilte die ÖGK am Donnerstag mit. Generell wird der Gesundheits-Check im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung Personen unter 40 Jahren in 3-jährigen Abständen, ab 40 Jahren in 2-jährigen Abständen empfohlen.