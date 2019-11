Gesundheitliche Gründe: Andy Marek zieht sich bei Rapid Wien zurück

Am 15. Februar 2020 hat Andy Marek seinen letzten Einsatz als Stadionsprecher bei Rapid.

"Ich merke, dass mein Körper nicht mehr bereit ist, das muss ich zur Kenntnis nehmen und akzeptieren", erläuterte der 57-Jährige im Rahmen der Ordentlichen Hauptversammlung im Allianz Stadion am Montagabend.

Wien. Marek, der sich nach eigenen Angaben am 4. November einer schweren Operation unterziehen musste, ist seit 1992 Stadionsprecher bei Rapid, in der Folge baute er auch Rapids Clubservice auf. Seinen letzten Einsatz als Stadionsprecher wird er am 15. Februar im Heimspiel gegen Aufsteiger WSG Tirol haben.