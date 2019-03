Gesund und BIO: Café Central in Wien präsentiert neue Frühstückskarte

Eines der bekanntesten Traditions-Cafés in Wien, das Café Central, hat die Frühstückskarte umgekrempelt und präsentiert sich ab sofort gesund und Bio. Gemeinsam mit Sasha Walleczek wurde die Karte erarbeitet.

“Das heißt aber nicht, dass das klassische Wiener Frühstück in den Hintergrund rückt. Im Gegenteil, die Kombination aus Handsemmel, Croissant, Butter, Honig, Marmelade und weichem Bio-Ei ist nach wie vor bei unseren Gästen am beliebtesten. Sie wird pro Jahr rund 17.000-mal bestellt”, so Fröhlich.

“Studien zeigen, dass Menschen, die regelmäßig frühstücken, schlanker sind – vor allem um die Taille. Wer oft ein Energietief am Nachmittag hat oder am Abend vor dem Fernseher regelmäßig zu den Süßigkeiten greift, sollte als erstes das Frühstück verbessern. In meiner Arbeit sehe ich immer wieder, wie Heißhungerattacken auf Süßes am Abend mit dem richtigen Frühstück völlig abgestellt werden können”, so Wallaczek weiter.