Gesuchter Wiener Serien-Räuber in Deutschland gefasst

Ein 40-Jähriger, der im April und Mai des Vorjahres drei Trafiken und ein Souveniergeschäft in der Wiener Innenstadt mit einem Messer ausgeraubt haben soll, konnte nun ausgeforscht werden.

Die Raubüberfälle ereigneten sich am 20. April, 3. Mai, 16. Mai und 19. Mai. Der 40-Jährige war dabei ähnlich bekleidet und mit einem Messer bewaffnet. Mit dem Messer bedrohte er in allen vier Fällen die anwesenden Mitarbeiterinnen, entnahm Geld aus den Kassen und flüchtete.

Verlorene Gegenstände führten Polizei zu 40-Jährigem

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte die Kriminaldirektion Frankfurt dem 40-Jährigen mehrere Raubüberfälle in Deutschland zur Last legen und auch einen Zusammenhang mit den Raubüberfällen in Wien herstellen. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in Deutschland in Untersuchungshaft.