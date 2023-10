Gesuchte Würstelstand-Schläger in Wien ausgeforscht

Nach einer Schlägerei bei einem Wiener Würstelstand Anfang Juli konnten nun die drei Tatverdächtigen ausgeforscht werden. Das Trio fasste eine Anzeige auf freiem Fuß aus.

Am 2. Juli kam es in der Spiegelgasse in der Wiener Innenstadt zu einem Streit an einem Würstelstand, der eskalierte. Drei Männer sollen dabei einen 27-Jährigen und dessen Freund körperlich angegriffen und schwer verletzt haben.