Gesucht: Kircheneinbrecher stahl Golddukaten in NÖ

Ein Unbekannter soll am 30. Oktober mehrere Golddukaten aus einer Vitrine der Basilika in Maria Taferl (Bezirk Melk) gestohlen haben. Die Polizei sucht nach dem Mann.

Ein bislang unbekannter Täter wird verdächtigt, am 30. Oktober 2020, gegen 15:45 Uhr, mittels Hammer in eine Glasvitrine der Basilika in Maria Taferl, Bezirk Melk, eingebrochen und dabei Golddukaten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen zu haben.