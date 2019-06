Gesucht: Bankomatkartendieb schlug mindestens 20 Mal zu

Ein unbekannter Mann soll im letzten Jahr mindestens 20 Mal mit fremden Bankomatkarten Geld abgehoben haben. Der Dieb tummelte sich dabei hauptsächlich in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Tirol.

Ein Geldbörsendieb soll von Juli 2018 bis heuer im Mai in Supermärkten mehrerer Bundesländer zugeschlagen haben. In mindestens 20 Fällen lief der Coup laut Polizei gleich ab: Der Verdächtige soll die Portemonnaies stets aus in Einkaufswagen abgestellten Handtaschen mitgehen haben lassen. Danach habe der Mann mit den gestohlenen Bankomatkarten Bargeld behoben.