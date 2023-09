Gestohlenes Fahrrad in NÖ gefunden: Polizei sucht Besitzer

In Ziersdorf wurde am 20. August 2023 von der Polizei ein vermutlich in Wien gestohlenes Fahrrad gefunden. Die Beamten suchen nach dem Besitzer.

Bedienstete der Polizeiinspektion Ravelsbach haben am 20. August 2023 ein vermutlich in Wien gestohlenes Fahrrad in Ziersdorf aufgefunden und konnten bis dato keinen Besitzer eruieren. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Bike der Marke KTM, Type: alloy 7005 t.b., schwarz/orange/silber lackiert.

Polizei fand gestohlenes Fahrrad in NÖ: Besitzer gesucht

Das Opfer möge sich mit der Polizeiinspektion Ravelsbach, Telefonnummer 059133-3418, in Verbindung setzen.