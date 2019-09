Gestank im Auto: Polizei entdeckt 19 Rassekatzen

Zu zweit in enge Transportboxen gezwängt und ohne Wasser und Futter: Die Polizei entdeckte bei Schärding in einem Auto 19 Rassekatzen, die sich bereits in sehr schlechtem Zustand befanden.

19 Rassekatzen, die sich teilweise in einem erbärmlichen Zustand befanden, hat die Polizei in der Nacht auf Samstag in einem Auto auf einem Parkplatz der Innkreisautobahn bei Schärding entdeckt. Bei einer Fahrzeugkontrolle war den Beamten der strenge Geruch im Wagen der 38-jährigen Lenkerin aufgefallen, teilte die Polizei OÖ mit.

19 Rassekatzen in Auto in OÖ entdeckt: Zustand erbärmlich

Die Tiere wurden jeweils zu zweit in kleinen Transportboxen im Kofferraum sowie auf der Rückbank ohne Wasser und Futter transportiert. Ihren Gesundheitszustand beschrieb die Polizei als sehr schlecht. Wie sich weiters herausstellte, hätten der Frau die Rassekatzen bereits auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Schärding abgenommen werden sollen. Doch bei ihr daheim war niemand angetroffen worden.

Noch in Nacht wurden die Katzen dann in die Tierrettung Freistadt gebracht. Die 38-Jährige gab an, dass sie mit ihnen nach Wien wollte, um die Rassetiere dort zu verkaufen. Die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis ordnete Anzeige auf freiem Fuß an.