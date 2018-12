Gesprächverweigerung: Anschober beklagt Verhalten der Regierung

Der oberösterreichische Landesrat Rudi Anschober (Grüne) beklagt die Gesprächsverweigerung der Regierung über die Initiative "Ausbildung statt Abschiebung".

“Ein Jahr vollständige Gesprächsverweigerung” beklagte der oberösterreichische Landesrat Rudi Anschober (Grüne) am Mittwoch – zum Ein-Jahres-Jubiläum seiner Initiative “Ausbildung statt Abschiebung”. Über deren Entwicklung konnte er sich freuen: Sie wird mittlerweile von 1.097 Unternehmen, 64.200 Unterzeichnern, 112 Gemeinden und vielen Promis unterstützt, teilte er in einer Pressekonferenz mit.

Keine Reaktion der türkis-blauen Regierung

Keine Reaktion gab es hingegen vonseiten der türkis-blauen Regierung. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe nur auf die Zuständigkeit des Innenministers verwiesen – und Innenminister Herbert Kickl (ÖVP) habe gar nicht geantwortet, berichtete Anschober. Aber er will nicht lockerlassen: “Wir werden so lange weiter wachsen und immer breiter werden, bis zumindest eine Gesprächsbereitschaft startet. Das ist doch das Mindeste in einer Demokratie.”