Gesiba: Lieber Neubauten als Mietsenkungen

Ein Rohbericht des Rechnungshofs (RH) kritisiert die Wiener Sozialwohnbaugesellschaft Gesiba dafür, dass sie Überschüsse nicht zur Mietsenkung nutze.

Gesiba will lieber in Neubauten investieren

Der RH-Rohbericht macht auch öffentlich, dass die Gesiba im Jahr 2018 knapp die Hälfte aller Einlagen bei der 2020 pleitegegangen Commerzialbank Mattersburg gestellt habe und stellt in den Raum, dass über dieses Wissen der Gesiba und damit der Gesiba-Eigentümerin, der Stadt Wien, das hohe Risiko einer Veranlagung bei der Commerzialbank bewusst hätte sein müssen.

Außerdem hätten die Bilanzen der Bank einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers enthalten. Alle enthaltenen Bankenkennzahlen seien positiv gewesen. "Die Gesiba musste daher so wie alle anderen geschädigten Kunden von geordneten Verhältnissen in der CBM ausgehen", argumentiert das Unternehmen und kritisiert die Bankenaufsicht, die den Vorwürfen in detaillierten Whistleblower-Anzeigen nicht nachgegangen sei. Die Gesiba, die bei der Insolvenz 17,2 Mio. Euro verloren hat, habe daher wegen grob sorgfaltswidriger Unterlassung von notwendigen bankenaufsichtsbehördlichen Maßnahmen im Dezember 2020 eine Amtshaftungsklage eingebracht.