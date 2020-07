Gesetztesentwurf zu "Hass im Netz" nächste Woche

Die Gesetzesentwürfe gegen "Hass im Netz" befinden sich noch in der Warteschleife, sollen aber bereits nächste Woche veröffentlicht werden.

Facebook stärker in die Pflicht nehmen

Die Regierung will Online-Plattformen bei der Löschung potenziell rechtswidriger Inhalte stärker in die Pflicht nehmen. Laut Zadic sollen vor allem große Plattformen wie Facebook und TikTok erfasst werden und nicht "kleine Plattformen in Österreich". Geplant sind auch strafrechtliche Verschärfungen, wie ein Verbot des "Upskirting" - also des heimlichen Anfertigens von Fotos des Intimbereichs. Hier soll nicht nur die Veröffentlichung unter Strafe gestellt werden, sondern schon das Anfertigen der Aufnahmen, wie Zadic auch in "Tiroler Tageszeitung" und "Salzburger Nachrichten" sagt.