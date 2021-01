Gesenkter Steuersatz gilt für alle Menstruationsprodukte

Der niedrigere Steuersatz von 10 statt 20 Prozent gilt künftig auch für Slip-Einlagen und nicht nur für Tampons. "Gut, dass die Finanzverwaltung ihre Rechtsansicht geändert und heute klargestellt hat, dass von dem gesenkten Steuersatz für Menstruationsartikel selbstverständlich auch Slip-Einlagen umfasst sind", so die Frauensprecherin der Grünen, Meri Disoski.

"Dass wir 2021 darüber diskutieren müssen, was Menstruationsartikel sind und was nicht, beweist, wie tabuisiert das Thema immer noch ist. Umso wichtiger war die nunmehrige Klarstellung. Damit sind nun alle Menstruationsartikel von der Steuersenkung erfasst", so Disoski.