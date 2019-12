Geschirr geriet auf Herdplatte in Brand: Fünf Personen im Spital

Die Gäste eines Salzburger Appartementhauses stellten Geschirr am Ofen ab, übersahen jedoch, dass dieser nicht ausgeschaltet war.

Wegen einer nicht ausgeschalteten Herdplatte ist am Samstag kurz nach 6.00 Uhr früh in einem Appartementhaus in Bad Hofgastein (Pongau) ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei berichtete, schliefen zu diesem Zeitpunkt zwei der fünf Gäste in der Wohnung.