Geschichtliche Schmankerltouren in Korneuburg und Stockerau erleben

In Korneuburg und Stockerau hat man die Möglichkeit im September an einer "Geschichtlichen Schmankerltour" teilzunehmen. Bei den Stadtführungen erfährt man mehr über die Kultur und erlebt die Städte aus einer neuen Perspektive.

Das Team von “Weinviertel Donauraum” hat auch heuer so einiges für die Besucher zu bieten. Spezielle Stadtführungen bringen nicht nur die Kultur näher, sondern laden auch zum Verkosten diverser lokaler Schmankerl ein. Bei den sogenannten „Geschichtlichen Schmankerltouren“ erlebt man die Städte Korneuburg und Stockerau auf eine neue Art und Weise. Die Touren beinhalten eine kulinarische “Nachbesprechung” mit so einigen Angeboten.

Einblick in die Korneuburger Werftbetriebe erhalten

Die erste Schmankerltour findet am 15. September in Korneuburg statt. Unter dem Motto „Vom Kahn zum Kreuzfahrtsschiff, vom Reparaturbetrieb zu Neubauwerft“ erhält man genauere Informationen über die Korneuburger Werftbetriebe anhand der historischen Werkshallen und beeindruckenden Hellinganlagen. Ein weiterer Teil der Führung lässt die Möglichkeit zu, eine Schiffsbesichtigung in Kleingruppen durchzuführen. Anschließend findet eine Jause mit „Hacklerschmankerl“ statt.