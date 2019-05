Geschenke mit Sinn am Muttertag 2019: Gleich mehrere Mütter beschenken

Der Muttertag steht vor der Tür und viele Kinder - egal wie alt sie sind - möchten ihrer Mutter an ihrem Ehrentag eine kleine Aufmerksamkeit schenken. Im Caritas Webshop gibt es nun die Möglichkeit, gleich mehreren Müttern eine Freude zu bereiten.

Ja es geht – am Muttertag kann man gleich zwei Mütter gleichzeitig glücklich machen. Im Caritas Webshop www.schenkenmitsinn.at kann ein Babypaket gekauft oder ein Schlafplatz in einem Mutter-Kind-Haus finanziert werden. Somit wird Müttern in Not geholfen und es ist gleichzeitig ein sinnvolles Geschenk für die eigene Mutter. Der Käufer erhält ein Muttertagsbillet, in dem vermerkt wird, wie im Namen der Beschenkten konkret geholfen wurde. Das Billet kann auch gleich ausgedruckt werden, somit eignet es sich auch als Last-Minute Geschenk.