Gescheiterte Wohnungseinbrecher in Planquadrat in Wien-Meidling gefasst

Zwei Männer befanden sich am Donnerstag nach einem gescheiterten Einbruchsversuch auf der Flucht. Ein Planquadrat in Wien-Meidling wurde zur Endstation für das Duo.

Am 18. Juni führte die Wiener Polizei einen Verkehrsschwerpunkt in Wien-Meidling durch. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf durch Suchtmittel beeinträchtigte Fahrzeuglenker.

Im Zuge des Schwerpunkts wurden die Beamten kurzerhand auch in eine Fahndung nach zwei mutmaßlichen Wohnungseinbrechern eingebunden.

Duo wollte in Wohnung einbrechen: Bei Polizeikontrolle festgenommen

Zwei Männer hatten gegen 21.20 Uhr in der Elisabethallee in Wien-Hietzing versucht, mit einem Schraubenzieher über den Balkon in eine Wohnung einzubrechen. Dies misslang jedoch, das Duo flüchtete. Sie konnten anschließend durch Polizeikräfte des Planquadrats angehalten und festgenommen werden.