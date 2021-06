Geschäftsgebäude in St. Pölten nach CO-Austritt evakuiert

Mehrere Personen mussten am Montag in St. Pölten mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Feuerwehr und Rettung standen im Einsatz.

In einem Geschäftsgebäude in der Innenstadt von St. Pölten ist es nach Feuerwehrangaben am frühen Montagabend zu einem CO-Austritt gekommen.