Geschäftsführerin der Wiener Pensionisten-Wohnhäuser suspendiert

Die Geschäftsführerin der Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, Gabriele Graumann, wurde suspendiert. Ihre Agenden werden interimistisch vom Stellvertreter Simon Bluma übernommen.

Am Wochenende ist bekanntgeworden, dass der Stadtrechnungshof im Zuge einer Gebarungsprüfung des Kuratoriums der Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) im Jänner 2020 eine Sachverhaltsdarstellung gegen "unbekannte Täter" u.a. wegen des Verdachts der Untreue eingebracht hat. Am Mittwoch wurde nun entschieden, dass KWP-Geschäftsführerin Gabriele Graumann suspendiert wird.

Agenden werden interimistisch vom Stellvertreter übernommen

Das teilte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker am Mittwochnachmittag in einer Aussendung mit. Der Vorstand habe Hacker, der auch Präsident des KWP ist, im Zuge einer Sitzung am Mittwoch damit beauftragt, Graumann "vorläufig und mit sofortiger Wirkung vom Dienst freizustellen", hieß es. Die Agenden wird interimistisch Graumanns bisheriger Stellvertreter Simon Bluma übernehmen.