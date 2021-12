Geschäftsflächen in Wien 2021 wieder mehr gefragt

Die Vermietung von Geschäftsflächen in Wien hat heuer wieder angezogen. Nach einem verhaltenen Start ins Jahr, hat sich die Situation gut entwickelt.

Nachfrage nach Geschäftsflächen in Wien legte 2021 wieder zu

Die vergangen Monate seien für den stationären Handel eine "wahre Achterbahnfahrt" gewesen. Nach einem krisengeprägten Jahr 2020, habe sich die Nachfrage nach Geschäftsflächen heuer wieder gut entwickelt, mit dem vierten Lockdown müssten Unternehmen nun neuerlich grobe Verluste hinnehmen, so Anthony Crow von Otto Immobilien laut Aussendung am Dienstag. Trotz der aktuellen Entwicklungen sei aber davon auszugehen, dass sich die Nachfrage nach Geschäftsflächen im neuen Jahr "intensivieren und dynamisch entwickeln" werde.

"Grundsätzlich war noch nie so viel Bewegung in unseren Einkaufszonen zu beobachten wie zuletzt", sagte Crow. Neuvermietungen würden sich vor allem auf Top-Lagen konzentrieren, beispielsweise die Einkaufsmeilen im 1. Bezirk in Wien. Dort hätten sich zuletzt mehrere große Marken Verkaufsflächen gesichert. In B- und C-Lagen, also an weniger guten Adressen mit geringerer Kundenfrequenz, seien hingegen vermehrt Geschäftsschließungen und entsprechende Leerstände zu erkennen.