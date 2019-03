Gesamter Fuhrpark von car2go und Drive Now in Apps sichtbar

Share Now vereint die Apps von car2go und Drive Now. Zur Auswahl stehen nun 1.500 BMW, Mercedes, MINI und Smart.

Nach dem Zusammenschluss von car2go (Mercedes) und DriveNow (BMW) zum neuen Carsharing-Anbieter Share Now werden nun auch für Wien die Fahrzeuge beider Anbieter in beiden Apps angezeigt. In Wien befinden sich nach Firmenangaben in der car2go- oder DriveNow-App 1.500 BMW, Mercedes, MINI und smart. Darüber hinaus könnten sich Kunden des einen Dienstes kostenfrei beim jeweils anderen Sharing-Anbieter registrieren.