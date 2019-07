Gerüchte um James Bond: Sie soll die neue Agentin 007 werden

Der nächste James Bond-Darsteller nach Daniel Craig soll Gerüchten zufolge bereits feststehen. Besonders brisant: Es handelt sich dabei um eine Schauspielerin.

Britischen Medienberichten zufolge gibt es neue Infos zum Film "Bond 25". Im neuesten Streifen der Reihe soll es neben Daniel Craig auch eine Agentin 007 geben. Angeblich ist es Lashana Lynch, die in die Rolle schlüpfen wird. Zuletzt sah man die 31-jährige in "Captain Marvel" an der Seite von Brie Larson. Was an den Gerüchten dran ist, erfahrt ihr im Video.