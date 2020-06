Geruchsintensiver Einsatz: Kuh in der Steiermark aus Pool gerettet

Die sommerlich heißen Temperaturen setzten am Sonntag einer Kuh in der Steiermark zu. Das Tier fiel in einen Pool und konnte sich nicht mehr selbst befreien- es folgte ein "geruchsintensiver" Einsatz.

Eine Kuh war im obersteirischen Apfelberg (Bezirk Murtal) am Sonntagabend offenbar die schwüle Witterung leid gewesen und ist in einen Swimmingpool gesprungen.

Unglücklicherweise kam sie nicht mehr heraus, eine aufwendige Rettungsaktion der Freiwilligen Feuerwehr Apfelberg musste eingeleitet werden. Schließlich wurde das rund 600 Kilogramm schwere Tier mit einem Kran aus dem Wasser geborgen.

Kuh fiel in Pool: Geruchsintensiver Einsatz für Feuerwehr

Anrainer waren durch lautes Muhen um 17.10 Uhr im Knittelfelder Ortsteil Apfelberg aufmerksam geworden - das Rind war von einer nahen Weide gekommen und in den Pool gefallen, den es nicht wieder Verlassen konnte. Es begann "ein sehr langer, kräfteraubender und geruchsintensiver Einsatz bei hochsommerlichen Temperaturen für die 32 alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Apfelberg und Knittelfeld", wie ein Feuerwehrmann am Montag schilderte.

Foto: APA/FEUERWEHR APFELBERG/THOMAS ZEILER

Feuerwehreinsatztaucher des Wasserdienststützpunktes Apfelberg sprangen wenige Minuten nach der Alarmierung ins Wasser, um das Tier mit Gurten zu fixieren. "Danach konnte die Kuh mittels Kran der Feuerwehr Knittelfeld geborgen werden", sagte Einsatzleiter Stefan Grangl. Das Rind wurde vom Feuerwehrtierarzt untersucht und dann wohlauf dem Besitzer übergeben. Allerdings mussten sowohl die Kuh als auch der Pool gereinigt werden - im Fall des Pools mit rund 65.000 Liter Wasser ungleich aufwendiger.