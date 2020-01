Germany's Next Topmodel 2020: Die Kandidatinnen aus Wien stellen sich vor

Ab 30. Jänner sucht Heidi Klum wieder "Germany's next Topmodel". In diesem Jahr wollen die Kandidatinnen Tamara, Maureen und Anastasija aus Wien am Laufsteg überzeugen.

Die Teilnehmerinnen aus Wien stellen sich vor:

Tamara (19) - "Ich bin eine Drama-Queen"

"Ich bin von klein auf im Rampenlicht und habe nicht vor, damit aufzuhören. Ich möchte meine Leidenschaft zum Beruf machen."

Glomex

Tamaras Wurzeln liegen in Mazedonien. Sie hat einen Handelsschulabschluss und legt derzeit ihren Fokus komplett auf das Modeln. Bis auf Testshootings hat sie noch keine Modelerfahrungen gesammelt. Als Tänzerin konnte die Wienerin bereits einige Erfolge feiern. Mit ihrer Tanzgruppe war sie dreimalige Vize-Weltmeisterin und Bundesmeisterin von Österreich. Tamara träumt von internationaler Bekanntheit und würde am liebsten nach L.A. ziehen, um dort als Model zu arbeiten. Sie bezeichnet sich selbst als kleine Dramaqueen, die immer ihre Meinung sagt.

Maureen (20) - "Habe zwei Nippel-Piercings"

"Ich möchte Veränderungen bei #GNTM reinbringen und zeigen, dass es egal ist, wie man aussieht und dass man seine Träume erreichen kann auch wenn kaum einer an einen glaubt."

Glomex

Maureen kommt aus Österreich und ist Studentin. Ihr Vater stammt aus Nigeria. Sie ist ein positiver und offener Mensch, der immer und gerne viel lacht. In ihrer Freizeit treibt sie gerne Sport und auch Mode gehört zu ihren Leidenschaften. Die Studentin hat bereits Modelerfahrung und würde gerne einmal nach Paris und New York reisen. Sie ist ein großer Fan von Sängerin Beyoncé und Topmodel Naomi Campbell. Maureens Freund ist Profi-Fußballer in Österreich, sie möchte jedoch nicht in die Schublade einer Spielerfrau gesteckt werden.

Anastasija (16) - "Ich spiele professionell Tennis"

Glomex

Die 16-jährige Anastasija aus Wien ist die jüngste Kandidatin bei #GNTM 2020, an Selbstbewusstsein mangelt es ihr deshalb jedoch nicht. Die ehrgeizige Tennisspielerin möchte immer die Erste sein und ist auf den Konkurrenzkampf bestens vorbereitet.