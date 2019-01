Germany´s next Topmodel 2019: Diese Kandidatinnen aus Wien wollen gewinnen

Am 7. Februar ist es wieder soweit. Die neue Staffel von "Germany´s next Topmodel" 2019 startet und auch dieses Mal werden Kandidatinnen aus Wien teilnehmen.

Wer wird “Germany´s next Topmodel 2019”? Diese Frage stellen sich zahlreiche Teilnehmerinnen, unzählige Zuschauer und Moderatorin Heidi Klum ab dem 7. Februar wöchentlich im TV. ProSieben stellt jetzt bereits alle Topmodel-Anwärterinnen der 14. Staffel vor. Auch in diesem Jahr gibt es Kandidatinnen aus Wien. Naomi, Bianca und Leonela wollen bei der neuen Staffel überzeugen und gewinnen.

Naomi aus Wien: “Ich liebe es von mir Fotos zu machen” Die 16-Jährige Naomi hat bereits mit der Schule aufgehört und zeigt sich sehr selbstsicher für ihr Alter. Sie “liebt” es, Fotos von sich selber und von anderen zu machen. Um sich schick zu machen, braucht sie schon einmal zwei Stunden.

Wahl-Wienerin Bianca will mit ihrem Charme überzeugen Die nächste Kandidatin ist Bianca (23). Die Wahl-Wienerin, zweifelt zwar ab und zu an ihrem Selbstbewusstsein, mit dem Motto “Fake it till you make ist” motiviert sie sich aber. Sie will mit ihrem österreichischen Charme “Germany´s next Topmodel 2019” werden. Bianca nahm bereits einmal bei “Austria´s next Topmodel” teil, bis zum Sieg reichte es allerdings nicht.

Leonela: Die nächste Drama-Queen bei “Germany´s next Topmodel”? Leonela (18) will die erste Latina sein, die “Germany´s next Topmodel” gewinnt. Die Wienerin will mit ihrer außergewöhnlichen Persönlichkeit und ihrer guten Laune überzeugen. Sie beschreibt sich selber als eine Party-Maus die gute Stimmung verbreitet und ihr Single-Leben genießt. Doch Freunde werfen ihr auch vor, eine Drama-Queen zu sein. Wir sind gespannt!