German Design Award 2019 für die Österreichischen Werkstätten

Für die Neugestaltung des Geschäfts in der Wiener Innenstadt wurde, die Österreichischen Werkstättenn mit dem German Design Award in der Kategorie Retail Design International ausgezeichnet.

Die Österreichischen Werkstätten verstehen sich als erste Anlaufstelle für Design und Handwerkskunst im Geist der Wiener Moderne. Im Geschäft in der Kärntner Straße 6, im Zentrum von Wien, finden Menschen, die auf der Suche nach dem Besonderen sind, eine große Auswahl an Modeaccessoires, Schmuck, Glas- und Porzellanwaren sowie Möbelstücken. Vergangenen Herbst wurde das Geschäft auf der Wiener Kärntner Straße nach einer aufwendigen Neugestaltung durch die dioma ag von Marco Dionisio und unter der Leitung des Architekten Kurt Mühlbauer wiedereröffnet. Nun, nur wenige Monate nachdem das Geschäftslokal seine Türen wieder geöffnet hat, wurde man für das Gesamtkonzept mit dem German Design Award 2019 in der Kategorie Retail Design International ausgezeichnet.