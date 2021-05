Gericht verbietet Gemeindewohnungen auf AirBnB

Objekte der Stadt - wie etwa Gemeindewohnungen - dürfen laut Handelsgericht nicht auf Vermietungsplattformen wie AirBnB angeboten werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Stadt Wien hat einen Erfolg in einem Rechtsstreit mit Airbnb in der Frage um Untervermietungen von Gemeindewohnungen erzielt. Das hat das Büro von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal am Mittwoch der APA mitgeteilt. Das Handelsgericht Wien hat demnach mit einem - noch nicht rechtskräftigen - Urteil erstinstanzlich entschieden, dass städtische Gemeindewohnungen nicht zur Vermietung durch die Plattform angeboten werden dürfen.