Gericht gab Wiener Musikerin gegen Produzenten Recht

Eine Musikerin, die in Wien wohnt, hat sich für ein geplantes Album mit einem Produzenten aus Österreich zusammengetan.

Nach zwei Jahren kam diese aufgrund Diskrepanzen zum Stillstand. Obwohl statt einer Bezahlung eine Beteiligung an zukünftigen Gewinnen, Verlags- und Kompositionsrechten vereinbart worden sei, flatterte der Künstlerin eine Rechnung von 320.000 Euro ins Haus, berichtet "mica - music austria". Das Oberlandesgericht Wien habe ihr nun aber Recht gegeben.

Wien. Die Musikerin habe, so der gemeinnützige Verein und die Interessensvertretung mica weiter, Zeit und neben einer Förderung eigenes Geld in die gesamte Produktion investiert. Von ihr engagierte Musiker und Musikerinnen hätten die Instrumentalspuren extern eingespielt, sie selbst habe mit eigenem Vocal-Producer-Team ihre Gesangsspuren in einem externen Studio aufgenommen. Alle Songs stammten von der Künstlerin.