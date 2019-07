Gericht: "A.C.A.B" ist keine Anstandsverletzung

Ein Rapidler, der vor zwei Jahren im Wiener Allianz Stadion ein Transparent mit dem Aufdruck "A.C.A.B." geschwenkt hat, wurde zu Unrecht bestraft. Wie der Verfassungsgerichtshof urteilte, ist der öffentliche Anstand dadurch nicht verletzt.

Ein Rapid-Fan, der im April 2017 im Allianz Stadion ein Transparent mit dem polizeikritischen Aufdruck "A.C.A.B." (All Cops Are Bastards) geschwenkt hatte, ist dafür zu Unrecht bestraft worden. Das hat nun der Verfassungsgerichtshof (VfGH) entschieden (Geschäftszahl E 50004/2018-11). Eine vom Verwaltungsgericht Wien verhängte Geldstrafe wegen vorgeblicher Anstandsverletzung wurde aufgehoben.

Geldstrafe von 150 Euro

Keine konkrete Beschimpfung von Polizisten

Das Schwenken der Fahne stelle keine konkrete Beschimpfung von Polizisten dar, das Hochhalten "von derartigen Transparenten bei einem Fußballspiel durch Fans" sei "jedenfalls in einer Gesamtsicht nicht geeignet, den Tatbestand der Anstandsverletzung zu erfüllen." In dieser Form geäußerte Kritik" sei "mit Blick auf die in einer demokratischen Gesellschaft besondere Bedeutung und Funktion der Meinungsäußerungsfreiheit bei Beachtung aller Umstände des Falles hinzunehmen", befand der VfGH.