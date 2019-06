Gerasdorf bei Wien: Brand von Landwirtschaftsgebäude rasch gelöscht

Freitagabend kam es in Gerasdorf bei Wien zu einem Brand von einem Landwirtschaftsgebäude. Dieser konnte rasch gelöscht werden. Gefahr für Personen oder Tiere bestand nicht.

In Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) ist am Freitagabend im Bereich der Stammersdorfer Straße ein Landwirtschaftsgebäude in Flammen gestanden. Der Brand endete glimpflich, das Feuer wurde nach Angaben des Bezirkskommandos Korneuburg rasch gelöscht. In dem Gebäude befanden sich unter anderem landwirtschaftliche Geräte, Gefahr für Personen oder Tiere bestand nicht.