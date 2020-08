Geplatzter Reifen: Lkw überschlug sich nahe Horn

Nach einem Reifenplatzer überschlug sich ein LKW im Bezirk Horn, der 57-jährige Lenker wurde verletzt. Ein Biker (58) erlitt bei einem Sturz im Bezirk Tulln Blessuren.

Aufgrund eines Reifenplatzers hat sich auf der B2 in St. Bernhard-Frauenhofen (Bezirk Horn) am Freitagnachmittag ein Lkw überschlagen. Das Fahrzeug blieb Polizeiangaben zufolge letztlich in einem Feld liegen. Der verletzte Lenker, ein 57 Jahre alter tschechischer Staatsbürger, wurde in das Landesklinikum Horn eingeliefert. Die B2 war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.