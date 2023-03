Geosphere Austria: Generaldirektion von Polaschek bestellt

Die Generaldirektion der Geosphere Austria ist am Montag von Forschungsminister Martin Polaschek (ÖVP) offiziell bestellt worden. Sie wird im Juli ihre Tätigkeit aufnehmen.

Die Bundesanstalt beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Standorte sind in Wien auf der Hohen Warte und in der Neulinggasse sowie in Linz, Salzburg, Innsbruck, Graz und Klagenfurt. Außerdem betreibt Geosphere Austria das Sonnblick Observatorium in Salzburg sowie in Niederösterreich das Conrad Observatorium bei Pernitz und ein geophysikalisches Testgelände bei Melk.