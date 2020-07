Georg Hufgard-Leitner leitet Einwanderungsbehörde in Wien

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat Georg Hufgard-Leitner zum neuen Abteilungsleiter der MA 35 - Einwanderung und Staatsbürgerschaft bestellt.

Die Magistratsabteilung 35, zuständig für Einwanderung und Staatsbürgerschaft, hat einen neuen Chef. Georg Hufgard-Leitner löst in dieser Funktion Werner Sedlak ab, der zuvor zum Direktor des Wiener Stadtrechnungshofs bestellt wurde, wie die Magistratsdirektion am Mittwoch per Aussendung mitteilte.

12.000 Anträge jährlich

Mehr als 400 Mitarbeiter

Außerdem wartet auf die mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab September eine neue Aufgabe. Hintergrund sei, dass mit Inkrafttreten eines im Vorjahr beschlossenen Gesetzes Nachkommen österreichischer NS-Opfer - so wie geflüchtete Opfer selbst - einen erleichterten Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft erhalten. Wien bzw. die MA 35 werde für all diese Anträge österreichweit zuständig sein, hieß es in der Aussendung. Die Abwicklung werde in Kooperation mit dem Außenministerium über die österreichischen Botschaften erfolgen.