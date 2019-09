Genussmeile vor den Toren Wiens: Schlemmern in der Thermenregion Wienerwald

Vor den Toren Wiens findet im September wieder die Genussmeile statt. Besucher können über 80 Winzer zwischen Mödling und Bad Vöslau besuchen und sich kulinarisch verwöhnen lassen.

Am 7. und 8. sowie am 14. und 15. September können Besucher rund 80 Winzer zwischen Mödling und Bad Vöslau besuchen. Die Tour findet entlang des 1. Wiener Wasserleitungsweges statt. Die offizielle Eröffnung is am 7. September um 13:30 Uhr im Wasserschloss in Kottingbrunn.