Genuss und Handwerk am 18. "waldviertelpur"-Fest am Wiener Rathausplatz

Am Mittwoch wurde das "waldviertelpur"-Fest am Wiener Rathausplatz zum 18. Mal eröffnet. Unter dem Motto "authentisch, echt und pur" versammelten sich zahlreiche Besucher, Politiker, Wirtschaftsvertreter und Touristen, um gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die offizielle Eröffnung zu feiern. Den Startschuss gab sie traditionsgemäß mit dem Bieranstich.

"Heute haben wir die Chance, mitten in der Bundehauptstadt einzutauchen in das Waldviertel", so Mikl-Leitner bei der Eröffnung des "waldviertelpur"-Festes am Wiener Rathausplatz, "und das Waldviertel verbindet das, was uns in Niederösterreich ausmacht: Tradition und Moderne." Die Region habe viel zu bieten: "Kilometerlange Radwege, Wanderwege, Moore, eine außergewöhnliche Naturlandschaft", ebenso wie wunderbare Stifte, Klöster und Burgen, "die immer wieder wunderschöne Kulissen für unsere Kulturveranstaltungen darstellen." Zudem stehe das Waldviertel mit seinen natürlichen Heilvorkommen, der intakten Natur und seinen Gesundheits- und Wohlfühlbetrieben wie kaum eine andere Region für das Thema Gesundheit.