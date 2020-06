"Genuss am Cobenzl": Nachhaltige Picknick-Boxen in den Wiener Weinbergen genießen

Ab 11. Juni laden das Weingut Cobenzl und impacts Catering bei Schönwetter zum "Genuss am Cobenzl".

Ab Donnerstag kann man bei Schönwetter ein Picknick am Cobenzl genießen. Nachhaltige Picknick-Boxen voller österreichischer Delikatessen und edler Tropfen vom Weingut Cobenzl locken zum entspannten Genießen mitten in die Wiener Weinberge. Von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen kann jetzt den ganzen Sommer lang mitten im Grünen geschlemmt werden - Wurstsalat, Käsespezialitäten, Speck, Aufstriche, Gourmetschinken, Hauswürstel, frisches Brot und mehr warten auf hungrige Gäste.