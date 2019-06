Generelles Glyphosat-Verbot laut Experten nicht umsetzbar

Das im Nationalrat behandelte Glyphosat-Verbot ist laut dem Europarechtsexperten Walter Obwexer derzeit nicht umsetzbar.

Glyphosat bis 2022 zugelassen

In der EU-Pflanzenschutzverordnung ist geregelt, welche Wirkstoffe etwa in der Landwirtschaft EU-weit eingesetzt werden dürfen. Erst 2017 hat die Kommission nach einer umfassenden Prüfung Glyphosat für weitere fünf Jahre - also bis 2022 - zugelassen. Die einzelnen Mitgliedsländer - oder auch Regionen - können nur in absoluten Ausnahmefällen ein Verbot von zugelassenen Wirkstoffen verhängen. Zuletzt ist etwa Kärnten mit einem Totalverbot gescheitert.