Gender-Trainee-Programm: Sport-Ausbildungsprogramm für Frauen präsentiert

Am Mittwoch wurde ein vierjähriges "Gender-Trainee-Programm" präsentiert. Dabei handelt es sich um ein Sport-Ausbildungsprgramm für Frauen.

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler hat am Mittwoch ein Ausbildungsprogramm für Frauen im Sport präsentiert. Für dieses vierjährige "Gender-Trainee-Programm", das jährlich mit 2 Millionen Euro unterstützt wird, wurden aus 101 Bewerberinnen 15 Frauen ausgewählt, die im Sportmanagement, als Talente-Coaches und als Trainerinnen im Nachwuchs-Leistungssport Fuß fassen sollen.

Kogler: Schieflage im Betreuerinnen- und Trainerinnenbereich

Aktuell sei die statistische Situation nicht rosig, meinte Kogler. So gebe es etwa in den 60 Sport-Fachverbänden nur sechs Präsidentinnen. "Wir bemühen uns im Sportministerium, weil es ein gesellschaftlicher Auftrag ist, danach zu trachten, überall mehr Frauen in Entscheidungsfunktionen zu bringen", erklärte der Grünen-Politiker.