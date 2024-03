"Gender Pay Gap": Österreich in Ranking weit hinten

Berufstätige Frauen verdienen seit vielen Jahrzehnten weniger als Männer. In Österreich beträgt der Durchschnittsunterschied im Gehalt zwischen Frauen und Männern 19 Prozent, wie eine Studie des Unternehmensberaters PwC im Vorfeld des Weltfrauentags ergab.

"Gender Pay Gap": Österreich in Ranking hinter den meisten OECD-Ländern

Dem internationalen "Women in Work Index 2024" von PwC zufolge rangiert Österreich - unverändert - ganz weit hinten auf Platz 26 von 33 analysierten OECD-Ländern und gehört somit nach wie vor zu den Schlusslichtern. Führend seien hingegen Luxemburg, Island und Slowenien. In Luxemburg ist das durchschnittliche Lohnniveau für Frauen sogar um 0,2 Prozent höher ist als jenes für Männer. Europäische Vorreiter sind demnach auch die nordischen Länder Finnland, Norwegen, Dänemark und Schweden - sie gehören in dem Index zu den Top 11.