Gemischte Reaktionen nach Bablers "Ja" zu Tempo 100 auf Autobahnen

Dass sich SPÖ-Chef Andreas Babler positiv zu Tempo 100 auf Autobahnen äußerte, sorgt bei den anderen Parteien für gemischte Reaktionen.

Während sich die Grünen, die sich selbst zu Tempo 100 bekennen, über einen "neuen Verbündeten" freuen würden, können ÖVP und FPÖ mit der Forderung wenig anfangen. Für die NEOS geht der Vorschlag am Problem vorbei, man zeigte sich aber offen für Diskussionen.

Grüne über Bablers Aussagen zu Tempo 100 erfreut

Begrenze man die Geschwindigkeit auf 100 km/h, würden circa 100 Menschen im Jahr weniger sterben, sagte Babler am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". SPÖ-Verkehrssprecher Alois Stöger schlug gemäßigtere Töne an. Die SPÖ sei "grundsätzlich offen" für Argumente der Wissenschaft - "konkret für Tempo 100 auf Autobahnen, 80 auf sonstigen Überlandstraßen und 50 (Vorrangstraßen) bzw. 30 im Ortsgebiet".