Gemeinderat diskutierte Auswirkungen der neuen Regierung auf Wien

Am Donnerstag fand im Wiener Gemeinderat eine Sondersitung statt. Dabei wurde auch über mögliche Auswirkungen des türkis-grünen Regierungsprogramms auf Wien debattiert.

FPÖ holte gegen Türkis-Grün aus

Der nicht amtsführende Vizebürgermeister Dominik Nepp (FPÖ) wollte die Gelegenheit, wie er sagte, nutzen, um "schonungslos" mit der "schwarz-grünen Regierungsübereinkunft", aber auch mit Rot-Grün in Wien abzurechnen: "Man kann nur hoffen, dass eine Regierung, die einen Anschlag auf Wien plant, nicht lange hält." Er ortete zum Beispiel "verheerende Rückschritte in der Sicherheits- und Ausländerpolitik" sowie bei Fragen der sozialen Gerechtigkeit.

Nepp verwies etwa auf die sogenannte Hacklerregelung, die kurz vor der Wahl beschlossen, nun aber doch nicht umgesetzt werden solle. Auch in Sachen Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe ortete Nepp Probleme. Denn diese sei ausschlaggebend dafür, dass Wien so verschuldet sei.

NEOS bemängelte "blutleeres Koalitionsabkommen"

NEOS-Klubchef Christoph Wiederkehr bemängelte ein "blutleeres Koalitionsabkommen". Er vermisst laut eigenen Angaben positive Einflüsse auf das Wiener Bildungs- oder Gesundheitssystem durch den Bund. In Sachen Transparenz bei der Parteienfinanzierung konstatierte er hingegen eine "richtige Richtung": "Da erwarte ich mir, dass auch Wien endlich in die Gänge kommt - wie nach Ibiza beschlossen." Wien solle etwa vor dem Bund die Prüfkompetenz des Rechnungshofs im Bereich Parteifinanzen ausweiten.

"Ein ganzes Land atmet auf und ist froh"

Ellensohn übte in einem Punkt aber auch Kritik: Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) habe aktuell in Sachen Parteibuchwirtschaft "eine schlechte Lektion" erleben müssen, meinte er - wobei er sich offenbar auf die jüngst erfolgten Abberufungen von Museums-Kuratoriumsvorsitzenden durch Karoline Edtstadler (ÖVP) in ihrer Funktion als Kulturministerin bezog. Auch die Wiener Grünen-Chefin Birgit Hebein übte heute via Twitter diesbezüglich Kritik. Unter den Hashtags "#Unverständnis" und "#Abbestellung" schrieb sie: "Es gibt in fast allen Parteien Persönlichkeiten, denen ich glaube, mit ehrenamtlichem Engagement nur das Beste für das Land zu wollen. Christian Konrad ist so jemand."