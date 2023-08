Gemeindebund-Vize gegen Kinderbetreuung in Bundeshand

Gemeindebund-Vizepräsidentin Kaufmann hat sich dagegen ausgesprochen Elementarpädagogik in Bundeshand zu übergeben.

Der Grünen-Vorschlag, die Kinderbetreuung in Bundeshand zu übertragen, sei "nicht hilfreich", so Andrea Kaufmann (ÖVP), Gemeindeverbandspräsidentin und Vizepräsidentin des Österreichischen Gemeindebundes. Vielmehr müssten die Rahmenbedingungen für einen weiteren flächendeckenden Ausbau verbessert werden. Zudem brauche man eine Kompetenzbereinigung bei der Freizeitbetreuung.

Gemeindebund-Vize fordert bessere Rahmenbedingungen für Ausbau von Kinderbetreuung

Land und Gemeinden hätten in den vergangenen Jahren bei der Kinderbetreuung viel geleistet. Dass die Ausbaugeschwindigkeit teilweise nicht wie gewünscht erfolge, liege an mangelnden Rahmenbedingungen bei Personal, Ausbildung und Finanzierung, gerade hier sei der Bund gefordert. Die Kompetenzdebatte hielt die Dornbirner Bürgermeisterin für "entbehrlich". "Praxisferne Vorstöße ohne konstruktive Vorschläge" hälfen den Gemeinden nicht. "Sich vom Bund aus zentral diktieren zu lassen, was es wo braucht, ist der falsche Weg", betonte sie.