Geliebte ins Bein gebissen: Bewährungsstrafe für Wiener Paartherapeut

Im Juni hatte ein Wiener Arzt seine Geliebte nach einem Streit ins Bein gebissen, nun musste sich der Mann wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Der Mediziner hatte die um mehr als drei Jahrzehnte jüngere Frau als Praktikantin in seiner Ordination kennengelernt. Man kam sich rasch auch privat näher und ging eine Beziehung ein, die – wie der Arzt nun Richter Gerald Wagner schilderte – offenbar nicht immer ganz friktionsfrei verlief bzw. verläuft. “Sie kann sehr penetrant sein”, beschrieb er die junge Frau. Er habe “viel erduldet”, etliche Diskussionen und Angriffe auf sich genommen: “Da habe ich mich nie abgegrenzt.”

Am 13. Juni 2018 – man saß im Pkw des Arztes – brach die Geliebte wieder eine Diskussion vom Zaun. Das missfiel dem Mann: “Wir hatten eine sehr zärtliche Begegnung vorher. Darum haben mich ihre Worte so sehr verletzt.” Weil er nicht auf die jüngere Frau einging, wollte diese das Fahrzeug verlassen. Darauf hin habe er sie an der Hand erfasst, zurückgezerrt und ihr ins Bein gebissen, “damit sie nicht aussteigen kann”, räumte der Angeklagte ein.