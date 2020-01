Gelebtes Klischee: Heimwerken ist Männersache

Zwei Drittel der Männer in Österreich sind bekennende Heimwerker und erledigen anstehende Aufgaben in den eigenen vier Wänden am liebsten selbst.

Wenn es um das Handwerken in den eigenen vier Wänden oder rund ums Haus geht, dann bestätigen die Österreicher die alten Klischees: Den Männern wird hier eine deutlich bessere Leistung zugetraut als den Frauen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von ImmobilienScout24, bei der 504 Österreicher/innen von 18 bis 65 Jahren online befragt wurden.

Selbst ist der Österreicher

Die Österreicher lieben das Heimwerken. Wer ein neues Bett oder eine Schrankwand zusammenbauen muss oder andere umfangreichere handwerkliche Tätigkeiten auf dem Plan hat, macht es mehrheitlich am liebsten selbst. 55 Prozent krempeln die Ärmel hoch und machen sich mit Schraubenzieher und Bohrer ausgestattet ans Werk. Nur 10 Prozent würden einen externen Dienstleister beauftragen.

Hier zeigt sich, je älter man wird, desto weniger hat man Lust, selbst die Möbel zusammenzubauen: 15 Prozent der über 50-Jährigen tendieren zur Beauftragung eines Profis.

Heimwerken laut Umfrage Männersache

Rund ein Drittel der Frauen würde selbst schrauben, ein weiteres Drittel bittet den Mann oder Freund, den Aufbau zu übernehmen. Zwei Drittel der Männer sind bekennende Heimwerker und erledigen die anstehende Aufgabe selbst.

Ein schwaches Prozent outet sich als "Mann mit zwei linken Händen" und würde die eigene Frau oder Freundin darum bitten. Knapp jede/r achte Österreicherin oder Österreicher holt sich Hilfe bei einem männlichen Verwandten.

Gelebtes Klischee: Männer machen es besser

Aber welchem Geschlecht trauen die Österreicher mehr zu? Zwei Drittel der Frauen sind der Meinung, beide Geschlechter sind gleichermaßen handwerklich begabt, davon ist auch knapp die Hälfte der Männer (47 Prozent) überzeugt. Speziell in der Generation unter 30 Jahren ist der gleichberechtigte Gedanke schon angekommen: 60 Prozent erwarten von beiden Geschlechtern ein gleich gutes Ergebnis.

Über alle Altersklassen hinweg ist ein Drittel der Frauen und 53 Prozent der Männer überzeugt, dass ein besseres Ergebnis zu erwarten ist, wenn Männer die handwerkliche Tätigkeit übernehmen.