Geldwäsche-Ermittlungen gegen Signa bestätigt

Die Münchner Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen Firmen der Signa-Gruppe bestätigt. Die "Bild am Sonntag" berichtete letzten Sonntag über die Aufnahme eines Verfahrens wegen Geldwäsche gegen den Gründer von Signa, René Benko.

Geldwäsche-Ermittlungen: Signa-Gründer Benko namentlich nicht genannt

Dabei werde "selbstverständlich der Sachverhalt umfassend in rechtlicher Hinsicht, also auch im Hinblick auf mögliche sonstige Straftaten geprüft", so die Staatsanwaltschaft München. Der Signa-Gründer wurde von der Behörde namentlich nicht genannt. Eine Sprecherin der Behörde verwies allerdings darauf, dass es in Deutschland kein Unternehmensstrafrecht gibt - also nicht gegen Firmen ermittelt werden kann, sondern immer nur gegen individuelle Menschen.