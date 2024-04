Geldstrafe für Ex-BZÖ-Politiker Gerald Grosz nach Beleidigung von Söder

Nach seinen verbalen Angriffen auf den CSU-Vorsitzenden Markus Söder während des politischen Aschermittwochs der AfD verurteilte das Amtsgericht Deggendorf den ehemaligen BZÖ-Vorsitzenden Gerald Grosz zu einer Geldstrafe.

Markus Söder sei durch die Beleidigungen "mit dem nationalsozialistischen Regime in Verbindung gebracht worden", erklärte die Richterin am Montag bei der Urteilsverkündigung. Gerlad Grosz muss eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen a 165 Euro zahlen, was 14.850 Euro entspricht. Er gab an, gegen das Urteil Berufung einlegen zu wollen.